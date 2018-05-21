Тихуана, Мексика, 21 мая, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп стал центральной фигурой вторых дебатов кандидатов в президенты Мексики, прошедших 20 мая в Тихуане, сообщает агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Все кандидаты согласились с тем, что Мексика заслуживает большего уважения со стороны Белого дома. Также политики предложили свои рецепты по устранению экономической зависимости страны от США. Дебаты прошли в сдержанной манере и не повлияли на рейтинги поддержки кандидатов.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор от коалиции Juntos Haremos Historia по-прежнему является лидером предвыборной гонки, борец с коррупцией от движения Por México al Frente Рикардо Анайя занимает второе место. Хосе Антонио Мид от партии PRI занимает третье место, а четвертое место опросы отдают независимому кандидату Хайме Родригесу. Согласно социологическим опросам, за ходом дебатов следит лишь 31% жителей Мексики.

Напомним, отношения между Мексикой и США обострились с приходом Дональда Трампа в Белый дом. Президент регулярно делает оскорбительные и уничижительные высказывания в адрес южных соседней, а также форсировал строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, по мнению Трампа, оплатить расходы на строительство должна мексиканская сторона.