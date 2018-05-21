Асунсьон, 21 мая, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Власти Парагвая открыли 21 мая новое посольство страны в Иерусалиме, последовав примеру таких стран, как США и Гватемала, сообщает американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

В Румынии, Чешской Республике и Гондурасе ранее заявили о том, что также рассматривают возможность переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в декабре 2017 году принял президент США Дональд Трамп. Открытие дипломатического представительства США состоялось 14 мая на фоне массовых акций протестов в Палестине.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее призвал выступить против переноса дипломатических представительств других стран вслед за США.