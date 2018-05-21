Иркутск, 21 мая, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Спасатели Иркутской области борются с последствиями истечения в Ангару нефтесодержащей жидкости. Как сообщает сегодня, 21 мая, региональный сайт ГУ МЧС РФ, путём возведения двух дамб в районе города Усолье-Сибирское и использования 680 килограммов сорбента с водной поверхности удалось собрать11 куб. метров нефтяной эмульсии. Также собрано 1,7 куб. метров загрязнённых опилок и сорбента.

eluela31 Нефть

«Сбор жидкости производился в подготовленный котлован. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы воды и грунта для выяснения природы жидкости и её концентрации. Установлением причин ЧП и виновных занимается оперативно-следственная группа Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры», — пояснили спасатели.

По их словам, угрозы водозаборам города Усолья-Сибирского нет, они находятся на реке Белая.

Напомним, информация об обнаружении на поверхности Ангары пятна площадью 300 кв. метров поступила вечером 17 мая. Силами спасателей, а также сотрудников аварийно-спасательного формирования группы «Ларн» и ООО «Пожарной охраны ИркутскЭнерго» было установлено 50 метров боновых заграждений. Течь локализовали путем обрезки трубопровода.

Тем временем, следственным отделом по городу Усолье-Сибирское Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начато расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод).