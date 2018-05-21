Киев, 21 мая, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В апреле украинские металлургические предприятия уменьшили потребление газа на 18% по сравнению с мартом, сообщает 21 мая УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Согласно сообщению, украинские металлурги потребили в апреле 2018 года 140 млн кубометров газа. При это за четыре месяца 2018 года предприятия использовали 650 млн кубометров голубого топлива, что на 2% меньше, чем за январь-апреля 2017 года. За этот же период увеличилось потребление электроэнергии на 2% до 4 млрд кВт-ч.

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Напомним, ранее украинские металлурги вышли на забастовки с требованием проверить обеспечить безопасные условия туда и повысить заработную плату. Забастовка стоила предприятиям серьезных убытков.