Калуга, 21 мая, 2018, 13:52 — ИА Регнум. В Калуге 54-летний конкурсный управляющий муниципального предприятия признан виновным в получении взятки в 3 млн рублей и приговорён судом к восьми годам лишения свободы. Об этом 21 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Марина Лакина.

Борис Кустодиев. Приказчик (фрагмент). 1919

По её словам, этим же приговором суда в посредничестве во взяточничестве осуждены 42-летняя знакомая конкурсного управляющего, а также 31-летняя калужанка.

«Согласно материалам дела, в 2016 году правоохранительные органы получили информацию о том, что конкурсный управляющий планирует организовать конкурс по продаже очистных сооружений и земельного участка под ними в селе Ворсино Боровского района Калужской области и за взятку обеспечить победу в данном конкурсе в пользу конкретного лица. На основании полученной информации, региональными органами УМВД и УФСБ был организован «оперативный эксперимент», где в качестве лица, дающего взятку, выступил сотрудник правоохранительных органов», — заявила Лакина.

В ноябре 2016 года конкурсный управляющий, находясь в Калуге, при посредничестве двух местных жительниц получил взятку в размере более 3 млн рублей за подтасовку результатов конкурса. Он был признан виновным, приговорён к восьми годам лишения свободы, лишён права заниматься деятельностью или занимать должности, связанные с арбитражным управлением, а его посредницам назначено наказание в виде штрафа в размере 200 и 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, калужские правоохранители в 2017 году выявили почти сотню фактов дачи взяток. Средний размер взятки составил 210 тыс. рублей. В каждом третьем случае фигурантами уголовных дел становились должностные лица. Среди них — представители федеральных и исполнительных органов власти области, а также муниципальные чиновники и руководители муниципальных предприятий.