Тбилиси, 21 мая, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Учредитель грузинской авиакомпании «Georgjan Airways» Тамаз Гайашвили заявляет, что высокие цены на билеты, которые установлены на рейсы его авиакомпании, обусловлены теми условиями, которые ставит нынешний менеджмент Тбилисского международного аэропорта.

Politforumi.com Тбилисский аэропорт имени Шота Руставели

Соответствующее заявление Гайашвили опубликовано на сайте авиакомпании в соцсети Facebook. По его словам, он неоднократно обращался к руководству аэропорта с предложением обсуждения и пересмотра условий, что могло бы послужить основанием для понижения цен на авиабилеты, но получал отказ.

«Мы еще в прошлом году попытались провести переговоры с «TAV Georgia» по вопросам увеличения рейсов на 60% и понижения цен на билеты, чтобы они были доступны для всех. Уже больше года призываем их сесть за стол переговоров, но безуспешно. Они не хотят говорить, не хотят объявлять солидарность населению Грузии. Для них главное — получение высоких доходов», — пояснил Гайашвили.

Тбилисским международным аэропортом с 2005 года управляет турецкая компания TAV Urban Georgia (дочерняя компания турецкой TAV Airports Holding A.S.), которая в свое время осуществила реконструкцию здания и территории аэропорта. Согласно первоначально заключенному договору, она получила аэропорт в управление сроком на 20 лет, но в 2016 году условия договора были пересмотрены, в результате чего срок управления Тбилисским международным аэропортом был продлен до 2027 года. До этого же срока, начиная с 2007 года, турецкая компания управляет и Батумским международным аэропортом.

По мнению Тамаза Гайашвили, турецкие владельцы не учитывают возможности и интересы населения Грузии и устанавливают высокие цены на услуги, которыми обусловлены высокие цены на авиабилеты. Между тем уровень обслуживания в аэропорту, по оценке учредителя «Georgjan Airways» отстает от установленных турецкой компанией тарифов.

Тамаз Гайашвили также является собственником армянской авиакомпании Armenia, осуществяющей полеты по нескольким направлениям из Еревана.

Отметим, что сегодня стоимость билета на рейс «Georgjan Airways» по маршруту Тбилиси-Москва в обоих направлениях составляет 193 евро, что почти в 2 раза выше тарифов (других авиакомпаний) на рейсы по маршруту Ереван-Москва.