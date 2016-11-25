Астана, 21 мая, 2018, 13:52 — ИА Регнум. В Казахстане по итогам первых трех месяцев 2018 года объем экспорта газа в денежном выражении составил $495 млн, что на 80,6% больше, чем в первом квартале 2017 года, сообщает 21 мая аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

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В натуральном выражении экспорт газа составил 7,2 млрд кубометров, что на 51,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Среди стран крупнейшими импортерами казахстанского газа являются Россия, которая закупает 35,5% от общего объема экспорта, Украина (27,8%), Китай (15,4%) и Швейцария (14,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем добычи газа в Казахстане составил 18,7 млрд кубометров, что на 6,1% больше, чем в январе — апреле 2017 года.