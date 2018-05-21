Псков, 21 мая, 2018, 13:46 — ИА Регнум. В Пскове завершился трагедий первый этап соревнований по бегу по пересеченной местности на кубок губернатора. Один из участников — 32-летний житель Острова Антон Шитов — во время забега на дистанции 21,1 км потерял сознание, был доставлен в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось, сообщает «Псковское агентство информации».

Теодор Жерико. Руки и ноги. 1818-1819

Организаторы соревнований сообщили, что перед стартом мужчина предоставил организаторам справку об удовлетворительном состоянии здоровья.

Отметим, что полумарафон в Пскове состоялся в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В забегах принимали участие как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети. Всего на старты вышли около 500 человек, в том числе жители Волгограда, Уфы, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Белоруссии и Эстонии.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, самому взрослому спортсмену, заявившемуся на мероприятие, — 82 года. Дети и подростки соревновались на дистанциях в 1 км и 3 км, любители — 7 км. На старт полумарафона выходили только профессионалы.

Соревнования по бегу по пересеченной местности пройдут в Пскове в пять этапов. Следующие старты состоятся 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября.