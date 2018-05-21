Северная Осетия, 21 мая, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Сильные ливневые дожди в Северной Осетии привели в подтоплению 39 домовладений в селе Цалык Правобережного района. В зоне подтопления оказались 112 человек — 100 взрослых и 12 детей, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе главы республики. Жертв и пострадавших нет. По информации ГТРК «Алания», в селении введен режим ЧС.

Alania.gov Подтопление в Северной Осетии

По данным спасательного ведомства, дождевая вода с полей зашла в домовладения на улицах Цекоева, Ленина, Мира и Строителей. Уровень воды в домах и во дворах поднялся до 20 см. Для жителей подтопленных домов организован пункт временного пребывания в городе Беслане. Списки желающих воспользоваться данной возможностью уточняются, сообщили в пресс-службе.

В настоящее время идет откачка воды из подвалов домовладений. Привлечено семь машин, сообщил глава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, побывавший на месте происшествия. По его словам, все дома подключены к электроэнергии, системы газо‑ и электроснабжения работают в штатном режиме. Ведется подсчет ущерба, причиненного природной стихией.

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Напомним, в июне 2017 года в Алагирском районе Северной Осетии вводился режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. Уровень воды реки Суадагдон резко поднялся. Произошёл прорыв газопроводной трубы среднего давления, питающей три населённых пункта: Суадаг, Верхний Бирагзанг и Нижний Бирагзанг. В населённом пункте Верхний Бирагзанг смыло автомобильный мост через реку Цахсадыком, в селениях Црау и Ногкау оказались подмыты мосты. В общей сложности из-за непогоды без газоснабжения и электроэнергии находились более двух тысяч человек.