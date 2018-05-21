Иркутск, 21 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В Шелехове (Иркутская область) из-за пожара пришлось эвакуировать воспитанников и персонал центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. По данным. ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о возгорании поступило накануне днём, 20 мая.

38.mchs.gov.ru Шелихово. Пожар в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Эвакуацию 47 человек (38 из которых — дети) сотрудники детдома осуществили сами, до приезда пожарных. Пять пожарных расчётов, четыре автоцистерны и автолестница прибыли на место, когда горела жилая комната на верхнем этаже трёхэтажного здания. Из окон шёл дым.

Огонь ликвидировали в течение нескольких минут после того, как пожарные звена газодымозащитной службы проверили все помещения на наличие людей. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, копотью поражены теперь не только стены помещения спальной комнаты, но и коридор.

Как пояснил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, скорее всего, причиной ЧП стала детская шалость.

«Действиям персонала дадут оценку специалисты Министерства социального развития. По факту пожара проверку осуществляют сотрудники МЧС. Здание детского дома — объект высокой степени риска, проверки на котором проводятся согласно плану, как и тренировки с персоналом по действиям в случае пожара. Последняя тренировка по эвакуации проводилась в марте», — подчеркнул он.

Напомним, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» по всей России стали проводить проверки противопожарной безопасности социально значимых объектов. Они выявили многочисленные нарушения. В Иркутской области, по данным прокуратуры, проверено 322 объекта, из них 302 объекта эксплуатировались с многочисленными нарушениями законодательства о пожарной безопасности, градостроительного законодательства.

Судами по требованию прокуроров городов Иркутска, Усть-Кута, Черемхово, Аларского, Заларинского, Куйтунского, Октябрьского, Свердловского, Падунского, Иркутского районов вынесены решения о запрете эксплуатации 16 объектов.