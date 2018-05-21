Астана, 21 мая, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Добыча нефти в Казахстане будет расти — к 2025 году объем добычи составит 104 млн тонн в год, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев. Об этом 21 мая сообщает «Казинформ».

Добыча нефти

По словам министра, рост в отрасли обеспечивается за счет трех нефтегазовых проектов: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Бозумбаев добавил, что по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем добычи нефти в республике составил 30 млн тонн, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан присоединился к соглашению ОПЕК+, но на протяжении нескольких месяцев не соблюдает его. Заместитель министра энергетики Магзум Мирзагалиев заявил в апреле, что партнеры по соглашению с пониманием относятся к Астане.

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