Москва, 21 мая, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы Счетной палаты Алексей Кудрин признает, что полномочия субъектов РФ недофинансированы, при этом настаивает на эффективных механизмах выравнивания региональных бюджетов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Evgeny Кошелек

«Необеспечены финансовые полномочия субъектов РФ в полной мере… Отчасти нужно жить по средствам», — рекомендует Кудрин.

По его мнению, следует поднимать долю дотаций в регионы относительно ВВП, разработать эффективные механизмы выравнивания.

«Все полномочия нам не закрыть», — говорит экс-глава Минфина на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Однако, рассуждает он, «нужно опираться на приоритеты, которые у регионов разные».

Кандидатуру Кудрина на пост главы СП президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы.