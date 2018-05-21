Москва, 21 мая, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Ситуация в России на сегодняшний день выглядит более стабильной, чем на рынках других развивающихся стран, заявила 21 мая первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна Экономика России

По ее словам, волатильность на финансовых рынках была на исторически низких уровнях, и Россия не стала исключением, где в начале апреля после введения санкций наблюдалось «некоторое давление».

«Но, в принципе, наша ситуация выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем в других странах с развивающимися рынками», — цитирует РИА «Новости» слова Юдаевой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян заявила, что российская экономика по-прежнему остаётся в зоне риска, поскольку продолжает зависеть от динамики мировых цен на углеводороды.

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