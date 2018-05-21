Ярославль, 21 мая, 2018, 13:30 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области заявили о том, что на свалку в «Скоково», расположенную в нескольких километрах от жилого массива, возобновлен вывоз промышленных отходов с несанкционированной свалки у деревни Шолохово Даниловского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Страница в Facebook Романа Колесова Вывоз отходов

Речь идет об отходах металлургического производства.

Напомним, тревогу жители нескольких деревень в Даниловском районе начали бить в конце зимы 2017 года, когда обнаружили по соседству со своими домами несанкционированную свалку промышленных отходов 4-го класса опасности ОАО «Северсталь».

Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» в отношении генерального директора ООО «ТриАН». Этой компании по договору были переданы отходы ООО «НПК «Промэкология». 4 мая суд вынес обвинительный приговор и наложил штраф 80 тысяч рублей.

Отходы из Даниловского района стали вывозить под Ярославль, на свалку «Скоково».

В правительстве Ярославской области сообщают, что работы начались 15 марта этого года, но были на время приостановлены в связи с погодными условиями и состоянием подъездных путей. На первом этапе было вывезено около 700 кубометров отходов. Общий объем свалки — 3 тысячи кубометров. В среднем ежедневно вывозится 150 тонн. Процесс контролируют сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.

Сейчас вывоз отходов возобновлен.

Отходы по-прежнему доставляют на свалку «Скоково». В правительстве заверили, что они относятся к четвертому классу опасности, так же, как и бытовой мусор, а значит, нанести вреда не могут. Между тем, согласно официальной информации, уполномоченными органами произведен расчет вреда, причиненного почвам. Его размер составил более 27 миллионов рублей. Иски о взыскании ущерба рассматриваются в судах.

В настоящее время в областном арбитражном суде рассматривается исковое заявление территориального управления Россельхознадзора о взыскании с ООО «НПК «Промэкология» ущерба, причиненного окружающей среде, в размере порядка 16 миллионов рублей и проведении рекультивации земельного участка. В рамках судебного производства назначены дополнительные экспертизы. Дата следующего заседания — 5 июля.

Кроме того, исковое заявление Росприроднадзора к арендатору земельного участка о возмещении вреда, причиненного почве, в размере более 11 с половиной миллионов рублей в результате размещения отходов в районе деревни Шолохово рассматривается в Красноперекопском суде. Очередное заседание назначено на 24 мая.