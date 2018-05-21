Москва, 21 мая, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Президентские выборы в Венесуэле сопровождались вмешательством в них третьих стран. Об этом 21 мая заявил журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Карло Карра. Демонстрация вмешательства (фрагмент). 1914

«Помимо двух традиционных участников — венесуэльского народа, избирателей и кандидатов, выдвинувших свои программы для участия в выборах, был и третий участник», — пояснил дипломат.

Таким участником, по его словам, были правительства стран, которые призывали к бойкоту выборов.

Напомним, 20 мая при поддержке 68% избирателей действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый шестилетний срок. Выборы проходили при низкой явке — 46,01%, однако политик сумел обойти своего конкурента втрое по числу голосов.

Оппозиционный кандидат от партии «Прогрессивный авангард» Лара Энри Фалькон после выборов заявил о нелегитимной процедуре голосования, поскольку якобы имели место массовые нарушения.