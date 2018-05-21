Кострома, 21 мая, 2018, 13:23 — ИА Регнум. В Костроме начался сезон регистрации велосипедов. Полиция ставит владельцев этого транспорта на учет примерно так же, как автомобилистов, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист

Только процедура организована проще. Сотрудники правоохранительных органов принимают владельцев велосипедов в отделениях, а еще открывают мобильные пункты регистрации в местах скопления любителей покататься. Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить простую анкету — фамилия, адрес, номер телефона и идентификационный номер самого велосипеда. Дальше сведения вносят в базу данных полиции. И если транспорт угоняют, вернуть его становится легче.

«4 мая на улице Костромской был похищен велосипед у ребенка, по горячим следам сотрудники ППС остановили по подозрению в совершении преступления мужчину, передвигавшегося на велосипеде, — заявил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Костроме Евгений Турбасов. — При сверке номеров велосипеда было установлено, что велосипед был похищен».

Проект по регистрации велосипедов в Костромской области стартовал в 2016 году. Поставить транспорт на учет можно с весны до поздней осени — в сезон его активного использования. Сейчас в базе данных примерно две с половиной тысячи владельцев. В полиции говорят, что количество краж резко сократилось, но на сколько, не уточняют.

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