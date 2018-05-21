Лондон, 21 мая, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Королева Елизавета II подарила принцу Гарри на свадьбу электрический родстер Jaguar E-Type Concept Zero, который компания представила в 2017 году, об этой машине 20 мая рассказал британский портал Express.

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Издание напоминает, что сам Энцо Феррари когда-то назвал Jaguar E-Type «самым красивым автомобилем в мире». Электрическая версия этой машины разгоняется до 100 км/ч за 5,5 сек. При этом запас её хода составляет 170 миль (около 273 км).

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Напомним, Jaguar E-Type Concept Zero полностью повторяет оригинальный E-Type, производившийся в период с 1961 по 1974 годы, за исключением того, что под его капотом находится электрический двигатель. Начальная цена машины — примерно 29,2 млн рублей (350 тыс. фунтов стерлингов).