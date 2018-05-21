Москва, 21 мая, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Благодаря изменению схемы дорожного движения, в шести округах Москвы появится более 300 дополнительных парковочных мест. Об этом сообщает 21 мая пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Парковка

«Свыше 300 парковочных мест будет организовано благодаря изменению схемы движения на ряде столичных улиц. В ближайшие месяцы в шести округах изменится схема организации дорожного движения — поменяются направления движения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦОДД Москвы 17 мая призвал столичных мотоциклистов соблюдать Правила дорожного движения. В пресс-службе Центра заметили, что ПДД мотоциклисты нарушают достаточно часто и самым распространённым из нарушений является превышение скорости.

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