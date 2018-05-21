В Новгородской области воссоздали одну из страниц Великой Отечественной
Посёлок Тёсово-Нетыльский, Новгородская область, 21 мая, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области 20 мая 2018 года состоялся военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия».
Организаторами выступили оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги. Поддержку мероприятию оказали Фонд президентских грантов, Российское военно-историческое общество, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Новгородской области, администрация Тесово-Нетыльского сельского поселения, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.
Центральное событие фестиваля — крупномасштабная реконструкция боевых действий, происходивших в мае 1942 года. Почти тысяча участников, применение в реконструкции исторической боевой техники, включая танки, артиллерию и железнодорожный транспорт, делали это зрелище вполне сопоставимым с эпическими батальными кинофильмами.
Но, пожалуй, главное даже не в этом. Очень важно, что внимание зрителей и гостей фестиваля было привлечено к сражению Второй Ударной армии, которая известна сейчас широкой публике только по фамилии своего командующего генерала Андрея Власова, ставшего одним из самых гнусных предателей в истории нашего Отечества.
В отличие от него, бойцы и командиры Второй Ударной сделали всё что могли и действительно сражались до последней возможности. Несправедливо распространять на них недостойную тень генерала Власова.
Стоит отметить, что трагическая судьба Второй Ударной, попавшей в окружение в новгородских лесах, напрямую связана с блокадой Ленинграда. Тяжелое поражение Второй Ударной было во многом предопределено необходимостью скорейшей военной помощи осажденному городу на Неве.
Мало кто знает, но наступление Второй Ударной через новгородские леса чуть было не привело немецкие войска к крупному поражению и имело некоторые шансы на успех.
По мнению ряда историков, да и по простому логическому рассуждению, даже неудачи Красной Армии в попытках прорвать блокаду не позволяли немцам сосредоточить свои силы для решительного штурма города или его отсечения от последних путей скудного снабжения.