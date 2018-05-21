Посёлок Тёсово-Нетыльский, Новгородская область, 21 мая, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области 20 мая 2018 года состоялся военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области

Организаторами выступили оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» и Музей Тёсовской узкоколейной железной дороги. Поддержку мероприятию оказали Фонд президентских грантов, Российское военно-историческое общество, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Новгородской области, администрация Тесово-Нетыльского сельского поселения, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Центральное событие фестиваля — крупномасштабная реконструкция боевых действий, происходивших в мае 1942 года. Почти тысяча участников, применение в реконструкции исторической боевой техники, включая танки, артиллерию и железнодорожный транспорт, делали это зрелище вполне сопоставимым с эпическими батальными кинофильмами.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области

Но, пожалуй, главное даже не в этом. Очень важно, что внимание зрителей и гостей фестиваля было привлечено к сражению Второй Ударной армии, которая известна сейчас широкой публике только по фамилии своего командующего генерала Андрея Власова, ставшего одним из самых гнусных предателей в истории нашего Отечества.

В отличие от него, бойцы и командиры Второй Ударной сделали всё что могли и действительно сражались до последней возможности. Несправедливо распространять на них недостойную тень генерала Власова.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области

Стоит отметить, что трагическая судьба Второй Ударной, попавшей в окружение в новгородских лесах, напрямую связана с блокадой Ленинграда. Тяжелое поражение Второй Ударной было во многом предопределено необходимостью скорейшей военной помощи осажденному городу на Неве.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области

Мало кто знает, но наступление Второй Ударной через новгородские леса чуть было не привело немецкие войска к крупному поражению и имело некоторые шансы на успех.

По мнению ряда историков, да и по простому логическому рассуждению, даже неудачи Красной Армии в попытках прорвать блокаду не позволяли немцам сосредоточить свои силы для решительного штурма города или его отсечения от последних путей скудного снабжения.