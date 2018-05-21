Калининград, 21 мая, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Региональные власти проигнорировали просьбу ветеранов увековечить в названии нового сквера имя героев-моряков Балтики. Парковая зона будет носить имя «Биржевой» — в честь Кёнигсбергской фондовой биржи, где во время Великой Отечественной войны располагался немецко-фашистский патронный завод.

Etoretro.ru Снимок из фотоальбома Московского военно-инженерного училища с указанием: «Биржа Кёнигсберга, немцы разместили там патронный завод»

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 21 мая, на сайте правительства Калининградской области появилось сообщение о том, что название сквера выбрало «большинство горожан».

Изначально интернет-голосование было организовано на проправительственном сайте «Активный гражданин», где было сказано, что для признания итогов опроса необходимо, чтобы за то или иное название проголосовало не менее 4 тыс. человек.

Кроме того, организаторы голосования фактически навязали горожанам имя «Биржевой», поскольку сама формулировка опроса звучала так: «Как должен называться сквер в Калининграде возле здания бывшей биржи?», а в тексте подчеркивалось, что сквер уже «носит рабочее название «Биржевой».

Имя «Биржевой» на сайте «Активный гражданин» не набрало и 700 голосов. В итоге чиновники суммировали данные аналогичных опросов в СМИ и соцсетях, набрав 3 097 голосов — также недостающее число для признания голосования легитимным.

Отметим, что когда стало известно о начале голосования, сразу несколько калининградских общественных организаций обратились к властным структурам с призывом отказаться от названия «Биржевой».

"Разве нашему городу нужен сквер германской биржи?! Разве нам некого увековечить в нашем городе?! В годы Великой Отечественной войны погибло свыше 4 тысяч моряков Балтийского флота, многие из которых отдали жизнь в боях за наш город. Их память должна быть увековечена в Калининграде, и лучшее место для сквера в их честь — рядом со зданием Дома культуры моряков, а не немецкой биржи, как нам сегодня навязывают организаторы опроса», — заявили, в частности, в региональном общественном движении «Калининградский патриотический форум».

К губернатору Антону Алиханову обратился комитет региональной общественной организации «Союз участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области» с просьбой присвоить скверу имя героев-моряков Балтики.

«Их память должна быть увековечена в Калининграде, и лучшее место для сквера в их честь — рядом со зданием Дома культуры моряков. Названия «Биржевой» и другие мало соответствуют исторической памяти нашего народа», — заявил председатель «Союза…» Владимир Нижегородцев.

Накануне губернатор Алиханов попытался разрядить обстановку, написав на своей странице в Инстаграме хэштег «Биржевой сквер героев-моряков имени Крузенштерна».

Официальное открытие сквера запланировано на июнь.