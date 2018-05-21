Тюмень, 21 мая, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Тюмени после сильного шквалистого ветра помощь медиков понадобилась 39 гражданам. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Борис Кустодиев. Гроза

Они обратились в Областную клиническую больницу №2. Как пишет издание Вслух.Ru, 12 человек доставила скорая помощь. Шестерых госпитализировали, в том числе одного ребёнка. Одна из женщин находится в реанимации. Когда начался шторм, она находилась в машине, и в этот момент сверху упали кирпичи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный шквалистый ветер затронул и другие регионы Урала. В Свердловской области более 40 тыс. человек остались без электричества.