Екатеринбург, 21 мая, 2018, 12:56 — ИА Регнум. На Урале, во время тушения пожара в доме по улице Дальней в Нижнем Тагиле, были обнаружены тела трёх человек. По факту гибели людей организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

(сс) CWitte Пожар

«По имеющимся данным, признаков насильственной смерти на телах погибших граждан не установлено. Для определения точных причин их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы. С целью установления точной причины возгорания проводится пожарно-техническая судебная экспертиза», — уточнили в пресс-службе следственного управления.

В полиции сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 06:00 по местному времени (04:00 по мск), а также о том, что личности погибших уже установлены.

«По предварительным данным, накануне ЧП они перекапывали огород, а вечером распивали спиртные напитки», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Он добавил, что отрабатываются все возможные версии чрезвычайного происшествия.

«По одной из них причиной возгорания могло стать курение в постели. Очаг возгорания находился на кровати, где спал сын хозяйки», — отметил полковник Валерий Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Свердловской области произошёл пожар в одном из домов города Тавды. Как выяснилось позже, одна из местных жительниц, желая отомстить соседям, устроила ночной поджог. Однако по счастливой случайности жители дома проснулись, так как опалённый огнём звонок в дверь начал беспрестанно трезвонить. В итоге жители потушили огонь самостоятельно и обратились в полицию, и вскоре злоумышленница была задержана.