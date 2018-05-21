Великий Новгород, 21 мая, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Новгородской области заместитель начальника отдела полиции по Чудовскому району подозревается в даче взятки по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 21 мая, в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области, подозреваемый был задержан 19 мая на Вокзальной площади в Великом Новгороде.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, в момент задержания он пытался передать взятку в сумме 25 тыс. рублей сотруднику государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере автотранспорта «за непривлечение грузоперевозчиков к установленной законом административной ответственности».

Задержание полицейского проводилось совместно с оперативными подразделениями региональных управлений ФСБ и собственной безопасности управления МВД России по Новгородской области. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, это уже второе уголовное дело в отношении сотрудников новгородской полиции за последние два месяца. В апреле под домашний арест был взят начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области Валерий Корольков — он обвинён в мошенничестве при получении выплат и злоупотреблении должностными полномочиями.

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