Ярославль, 21 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Федерального собрания РФ, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын отказался от участия в предварительном голосовании «Единой России» по выборам депутатов Ярославской областной думы.

Фото со страницы в Facebook Анатолий Лисицын

«Уведомляю активную общественность Ярославии о моем решении снять свою кандидатуру с праймериз. В силу не зависящих от меня обстоятельств, не позволяющих провести полноценную предвыборную кампанию, и, учитывая «уроки» двух предыдущих предварительных голосований 2007 и 2013 годов, принял решение поступить так», — написал Анатолий Лисицын на своей странице в Facebook.

Анатолий Лисицын принес извинения всем, кто уже включился в агитационную работу по его кандидатуре, всем, кто готов был отдать за него свой голос. Он пообещал, что проведет работу со всеми полученными в ходе предвыборных встреч обращениями граждан.

Из активной общественной и политической жизни области сенатор обещает не уходить.

В начале апреля первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын выдвинул свою кандидатуру на внутрипартийное предварительное голосование по выборам депутатов областной Думы седьмого созыва. Он хотел баллотироваться по избирательному округу № 19, который включает в себя Борисоглебский район, часть Ростовского и Переславского районов.