Барнаул, 21 мая, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Ситуацию на внутреннем зерновом рынке стабильной не назовёшь. Если в Центральном и Приволжском федеральных округах отмечается существенный рост котировок, то в Южном, наоборот, происходит их снижение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сибирская пшеница

По данным издания «Крестьянские ведомости», цена пшеницы в центральной части России выросла в среднем на 150−300 руб./т и составила 8800−10 700 рублей, продовольственной ржи — на 100 руб./т (6600−7000 рублей), а фуражного ячменя и кукурузы — на 150−200 руб./т (7500−9500 и 6700−8000 соответственно).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых на Алтае

В южных регионах стоимость пшеницы 3-го и 4-го классов уменьшилась на 75 руб./т (9000−12 700 и 8400−12 700 рублей соответственно), а цена на пшеницу 5-го класса опустилась на 100 руб./т (7050−12 150 рублей).

В Поволжье пшеница 4-го и 5-го классов подорожала на 100−150 руб./т (7000−9000 и 6000−7500 рублей), продовольственная рожь — на 50 руб./т (5400−6700), а фуражный ячмень и кукуруза — на 50−100 руб./т (6400−7500 и 6400−7800 рублей).

На Урале продовольственная пшеница и рожь прибавили в стоимости на 25−50 руб./т (6500−8000 рублей и 4800−7100 рублей), а цена на фуражную пшеницу выросла на 100 руб./т (5000−6800 рублей).

Между тем в Сибири увеличилась только стоимость пшеницы 3-го и 4-го классов — на 100 руб./т (6600−7900 рублей и 5700−7150 рублей). Это чуть выше себестоимости выращенного урожая. В таких условиях посевную кампанию многие крестьяне начали при минимальных ресурсах. Но беспокойство вызывают еще и погодные условия.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка овса

Если целом по России яровыми культурами засеяно сейчас 25,1 млн га, что составляет 47,1% от общей площади ярового сева в 53,4 млн га, то, к примеру, в Алтайском крае, где в 2017 году был собран один из самых больших урожаев пшеницы (более 5 миллионов тонн), яровым севом занято пока только чуть более 800 тысяч гектаров (около 18 процентов от намечавшихся объемов). Из-за морозной весны сроки уборочной кампании, по прогнозам специалистов, будут передвинуты, она будет сложной и потребует приобретения дополнительной уборочной техники.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агротехника на Алтае

«Если измерить отставание в рабочих сутках, речь идет примерно о четырех сутках напряженной работы всех сил — и техники, и людей — на полях региона. Ситуация не катастрофическая», — считает губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Он также отметил, что в связи с пересмотром из-за погодных условий структурного состава яровы, администрациям сельских территорий поручено провести инвентаризацию имеющихся семенных резервов культур позднего сева и обеспечить данным материалом нуждающиеся хозяйства.

«Необходимо создать максимально благоприятные условия для работы людей и не допустить технологической катастрофы в нашей базовой отрасли», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибири уже бывали случаи с «майской зимой». В качестве ярких примеров специалисты приводят 1975, 2000 и 2009 годы. По свидетельству старожилов, тогда, несмотря на определенные сложности, посевные кампании прошли успешно.