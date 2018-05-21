Тула, 21 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович покинул свой пост после окончания сезона 2017/18. Об этом 21 мая сообщается на сайте клуба.

Mikhail Slain Миодраг Божович

«ПФК «Арсенал» благодарит Миодрага Божовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Под руководством Божовича «Арсенал» провёл самый успешный сезон в истории клуба. Команда финишировала на седьмом месте в чемпионате России, набрав 42 очка в 30 турах.

Божович являлся главным тренером команды с июня 2017 года. Ранее он тренировал «Амкар», «Москву», московские «Динамо» и «Локомотивом», а также «Ростов».