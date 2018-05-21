Донецк, 21 мая, 2018, 12:34 — ИА Регнум. В Донецке Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима президента Украины Петра Порошенко возобновил в слушания. Сегодня, 21 мая, планируется изучение материалов уголовного дела. Также состоятся судебные прения сторон обвинения и защиты, к делу будут приобщены дополнительные документы, сообщает Донецкое агентство новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко. Война на Украине

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В работе трибунала принимают участие председательствующая судья Елена Шишкина, судьи Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко, обвинитель Сергей Кожемякин, защитник Елена Гридина, а также коллегия присяжных заседателей.

Напомним, ирибунал уже выдвинул обвинения против восьмерых человек: Петра Порошенко, главы МВД Украины Арсена Авакова, главы совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, главы правительства Владимира Гройсмана, начальника генщтаба ВСУ Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, главы парламента Андрея Парубия и экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

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Как сообщало ИА REGNUM, Украинский народный трибунал, который призван рассматривать обвинения против Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц Украины по украинским законам и нормам международного права, был создан инициативной группой граждан Луганска и Донецка в марте 2018 года. На данный момент УНТ рассмотрел уже шесть блоков обвинений: «Создание незаконных вооруженных формирований», «Применение вооруженных сил против гражданского населения» и «Пытки, грабежи, разбои», «Пропаганда войны», «Геноцид» и «блокада Донбасса».