Хабаровск, 21 мая, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки частного вертолета в Хабаровском крае, сообщает 21 мая пресс-служба СКР.

Цитата из х/ф «Скалолаз». Реж. Ренни Харлин. 1993. США Вертолёт

По данным следствия, после жесткой посадки вертолет Sud-Aviation Gazell загорелся. В этот момент на борту находились четыре человека, трое из них получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в воскресенье, 20 мая, в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Установлено, что собственником вертолёта является индивидуальный предприниматель из Амурской области.

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