Москва, 21 мая, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Нельзя сказать, что микрофинансовые организации (МФО, более точно, МФК, по новой терминологии Центробанка РФ) — это прям уж такое исчадие ада. Во многих странах мира есть немало таких организаций, которые на коммерческой основе дают «взаймы до зарплаты» под бешеные проценты. Но история с МФО в России чем-то сильно напоминает историю с «лежачими полицейскими», заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

«Лежачий полицейский»

«Российские дорожники в своё время подсмотрели это «новшество» на Западе. Но если на Западе их монтируют внутри жилых дворов и низкоскоростных участков, то у нас «лежачего полицейского» можно порой встретить на четырёхполосной магистрали. То же самое и с микрофинансовыми организациями», — считает эксперт.

Их бурный рост в 2014—2015 гг. был обязан финансовому кризису в России, вызванному обрушением цен на нефть и Западными санкциями. Вряд ли тогда кто-то из законодателей мог прогнозировать, что этот не вполне «чистый» не просто приживётся, а пустит глубокие корни.

«Классическое предназначение системы экстренного кредитования — обслуживание людей с по-настоящему редкими форс-мажорными ситуациями. В России же в МФО повалили почти все банковские отказники (те, кому банки по тем или иным причинам отказывали в выдаче кредита), но поскольку этот тип заёмщиков является низкокачественным (низкие или отсутствующие доходы, отсутствие залогов и т.п.), то в данном сегменте начали как снежный ком расти проблемные активы.

МФО не являются субъектами страхования, поэтому их падение, скорее всего, не вызовет эффект домино. Тем не менее, нельзя отрицать и ответственности финансового регулятора за сложившуюся ситуацию», — высказал свое мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ за I квартал 2018 года выявил более 1300 нелегальных микрофинансовых организаций, это почти столько же, сколько за весь 2017 год — 1374.

Читайте также: ЦБ за первый квартал 2018 года выявил более 1,3 тысячи «чёрных кредиторов»