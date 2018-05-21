Оренбург, 21 мая, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области величина прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2018 года составила 8495 рублей. По данным информресурсов, показатель увеличился для всех категорий: трудоспособного населения, пенсионеров и детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За первый квартал для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена в размере 9020 рублей, для пенсионеров — 69 992 рубля, для детей — 8885 рублей. За четвёртый квартал 2017 года показатель прожиточного минимума на душу населения составлял 8234 рубля. Стоит отметить, что больше всего выросла величина прожиточного минимума для детского населения — с 8405 рублей до 88 885 рублей.

Добавим, что в течение 2017 года происходили колебания показателя на душу населения в разные стороны. Так, с начала года отмечался рост величины с 8518 рублей до 9759 рублей во втором квартале. Затем последовал спад: 9706 рублей в третьем квартале, 8234 рубля — в четвёртом квартале. В начале 2018 года вновь отмечен рост.

Напомним, прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России. Это стоимость условной потребительской корзины.

В России в годовую потребительскую корзину трудоспособного человека входят как продовольственные, так и непродовольственные товары. Прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону и отдельно для групп населения. Согласно статистическим данным, меньше всего прожиточный минимум у пенсионеров.

Федеральным законом от 1997 года предусмотрено, что величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации определяется правительством РФ ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначен для оценки уровня жизни населения России при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ; обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат и формирования федерального бюджета.

Прожиточный минимум в субъектах Российской Федерации предназначен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ; оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам; формирования бюджетов субъектов Российской Федерации, а также центров занятости населения, с целью определения подходящей работы для официально зарегистрированных безработных.