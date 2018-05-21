Москва, 21 мая, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Российский концерн «Алмаз-Антей» покажет на выставке в Казахстане зенитные ракетные системы С-300 и С-400, сообщили 21 мая в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс С-300

На экспозиции концерна будут представлены модели, видеоролики и презентации, посвященные С-300 «Антей-2500», С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», а также зенитным ракетным комплексам «Бук» и «Тор». Кроме того, на стенде будет информация о радиолокационных станциях.

Напомним, с 23 по 26 мая в Казахстане пройдет выставка «KADEX-2018», в которой примут участие предприятия оборонно-промышленных комплексов республики и других государств. В рамках выставки состоятся круглые столы, конференции и другие мероприятия.

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