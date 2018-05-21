Москва, 21 мая, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею опустилась на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), команда имеет в активе 3930 очков. Об этом сообщается на сайте организации.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звезды

Первое место сохранила за собой сборная Канады, которая впервые с 2014 года осталась без медалей чемпионата мира. У «кленовых листьев» 3990 очков.

На второе место поднялась сборная Швеции, ставшая второй раз подряд чемпионом мира. У шведской команды 3945 очков.

Четвёртое место занимают США с 3765 очками, а на пятой строчке расположилась команда Финляндии — 3765 очков.

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