Берлин, 21 мая, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Громкие заявления председателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель «о женщинах в платках» вызвали скандал в бундестаге и шквал обвинений в ее адрес, пишет газета Frankfurter Allgemeine.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

На обсуждении бюджета в бундестаге 16 мая АдГ в первый раз доверили открыть дебаты. Свою речь Вайдель начала с провокативной критики миграционной политики.

«Бурки, девочки в платках, мужчины с ножами и прочие никчемные люди не сделают Германию процветающей, не смогут гарантировать стабильный доход, рост экономики и социальную защиту населению страны», — заявила

Председателю бундестага Вольфгангу Шойбле пришлось напомнить политику, что своим заявлением она дискриминирует всех женщин, носящих по религиозным убеждениям головной убор.

Председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фолькер Каудер также был возмущён. Он назвал подобные заявления «противоречащими христианской морали».

Генеральный директор Siemens Джо Кезер упрекнул лидера АдГ в том, что она компрометирует правительство Германии. Лучше «девушки в платках», чем нацистский «союз немецких девушек», считает он.

Вайдель отрицает все обвинения, заявляя, что платок — это признак дискриминации женщин, который не имеет отношения ни к западным культурным ценностям, ни к правовому государству.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» направила жалобу в Конституционный суд в связи с миграционной политикой кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В жалобе сказано, что при разработке миграционной политики кабинет Меркель нарушил право бундестага участвовать в решении данного вопроса.

Кроме того, АдГ требует, чтобы суд проверил решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, которое она приняла в сентябре 2015 года.