Москва, 21 мая, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой увеличить сумму страховой выплаты по вкладам в банках с 1,4 млн до 5 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Прошу главу государства рассмотреть возможность увеличения суммы страховой выплаты при отзыве лицензии у банка до 5 млн рублей, поскольку нынешняя сумма явно недостаточна для того, чтобы надежно защитить интересы простых вкладчиков», — указал депутат.

Он обеспокоен тем, что с каждым отзывом лицензии у банков сотни и тысячи простых граждан России теряют свои законным путем заработанные средства, а ведь многие люди откладывали средства на квартиру, на достойную старость.

В России не прекращаются акции протеста вкладчиков ликвидированных Центробанком частных кредитных организаций. Активисты устраивают одиночные пикеты возле офиса ЦБ в Москве, также вкладчики пикетируют региональные представительства Банка России в Санкт-Петербурге, Тюмени, Краснодаре, других городах.

В Госдуме 28 мая пройдет заседание круглого стола, в рамках которого будут обсуждаться механизмы защиты прав вкладчиков в банках на законодательном уровне. К участию в дискуссии приглашены ведущие эксперты, представители Центрального банка, сотрудники администрации президента, а также пострадавшие вкладчики частных банков и представители ликвидированных ЦБ финучреждений, сообщил Рашкин.