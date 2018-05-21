Екатеринбург, 21 мая, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении фигурантки уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами пайщиков строительного кооператива «Бухта Квинс». Она признана виновной в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«Суд по совокупности приговоров назначил наказание в виде ­­­­четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что по версии следствия роль подсудимой в мошеннической схеме (осуществлялась с 2010 по 2012 год) сводилась к созданию фирм-однодневок и выведению активов кооператива «Бухты Квинс» и средств пайщиков на сторонние счета. После чего деньги присваивались ей и её соучастниками.

«Как установлено в ходе следствия, от указанных преступных действий пострадало 65 потерпевших, которым причинён ущерб на общую сумму более 54 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела подсудимая вину в инкриминируемом ей деянии признала и активно способствовала расследованию преступления, с ней было заключено досудебное соглашение», — уточнили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подсудимая уже была осуждена в ноябре 2017 года за махинации с земельными участками художественного руководителя Государственного театра эстрады и известного уральского барда Александра Новикова Сысертским районным судом.

Напомним, что в деле о хищении денежных средств также фигурируют Александр Новиков и его бизнес-партнёр, работавший ранее в правительстве Свердловской области. Они также обвиняются в мошенничестве.

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Отметим, что строительство «Бухты Квинс» началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году. Однако из-за проблем с финансами в 2011 году строительство было заморожено. Пайщики кооператива, которые посчитали себя обманутыми стали обращаться в различные инстанции, пытаясь привлечь внимание к проблеме, а также стали организовывать регулярные акции протеста: пикеты, митинги и даже голодовки.

В 2015 году было возбуждено уголовное дело, которое долгое время оставалось бесфигурантным. В конце 2016 года обвинения в мошенничестве были предъявлены Александру Новикову и его бизнес-партнёру. А осенью 2017 года расследование уголовного дела было завершено.

Добавим, что сам Александр Новиков неоднократно заявлял о своей невиновности.