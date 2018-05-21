Грозный, 21 мая, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Бывший глава Минкавказа Лев Кузнецов и вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин внесли большой вклад в развитие Северного Кавказа. Их опыт должен пригодиться и на новых должностях, которые им доверят. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что его «братские отношения с Александром Хлопониным и Львом Кузнецовым сохранятся навсегда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Они внесли достойный вклад в решение проблем социально-экономического развития Северного Кавказа. Александр Геннадиевич и Лев Владимирович хорошо изучили Кавказ и его особенности. Уверен, что и далее они оба будут полезны нашему Отечеству — России! — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину на утверждение списочный состав нового состава правительства. Президент РФ своим указом его утвердил. Ни Александр Хлопонин, ни Лев Кузнецов не сохранили своих должностей в новом кабинете министров.

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