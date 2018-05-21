Москва, 21 мая, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Сегодня, 21 мая, вице-премьер Юрий Борисов представил вновь назначенного главу МЧС России Евгения Зиничева членам коллегии ведомства, сообщается на сайте МЧС.

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Обращаясь к сотрудникам ведомства, Боросов заявил, что это очень ответственный пост. По его мнению, те задачи, которые стоят перед министерством, команда выполнит и не подведёт. «Нужно сделать всё, чтобы чрезвычайных ситуаций в стране было как можно меньше», — дал поручение сотрудникам МЧС зампред правительства.

В свою очередь Зиничев отметил, что цели и задачи министерства остаются прежними. «Нужно помните о той ответственности, которую МЧС несёт перед гражданами России», — подчеркнул новый глава ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил назначить главой МЧС РФ в новом правительстве Евгения Зиничева. На этом посту он сменит Владимира Пучкова. предложенный список кандидатур на посты министров одобрил президент РФ Владимир Путин.

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