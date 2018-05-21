Париж, 21 мая, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Учёные из Франции подтвердили, что Адольф Гитлер действительно умер 30 апреля 1945 года. Об этом сообщает Phys.org.

Цитата из х/ф «Освобождение: Последний штурм». Реж. Юрий Озеров. 1971. СССР Самоубийство Гитлера

По словам учёных, они провели исследование фрагментов зубов Гитлера, которые были переданы им Россией в 2017 году. Они подтвердили, что останки являются подлинными.

«Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится на скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне Луны», — сказал Филипп Шарлье, руководивший экспертной группой.

Проведённая экспертиза подтвердила дату смерти нацистского диктатора — 30 апреля 1945 года.