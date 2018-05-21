Якутск, 21 мая, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Суммарный долг Дальнего Востока банкам и федеральному бюджету достиг 166,7 млрд рублей, увеличившись с апреля по май почти на 400 млн рублей, а с 1 января 2018 года — на 8 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

Новые кредиты в апреле брала Якутия, нарастив их сумму за месяц с 50,7 до 52,1 млрд рублей. Регион уверенно сохраняет лидерство по размеру долгов в ДФО, и, видимо, не намерен расставаться с первой позицией по этому показателю.

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Далее следует Хабаровский край, кредиты которого достигли 45,5 млрд рублей, но по сравнению с началом апреля снизились более, чем на полмиллиарда рублей. На миллиард рублей сократился объём долгов Амурской области — до 27,7 млрд.

Зато наращивала объёмы займов Колыма: с 14,7 до 15,5 млрд рублей. Прежними остаются суммы долгов Чукотки (11 млрд рублей), Камчатки (4,2 млрд) и Приморья (5,4 млрд рублей). Примерно на 100 млн рублей сократила свои кредиты Еврейская автономия — до 5,4 млрд рублей. По-прежнему отсутствуют долги у Сахалинской области.

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Суммы кредитов дальневосточных муниципалитетов выросли с 18,2 до 18,6 млрд рублей. Здесь лидер по-прежнему Приморский край с объёмом кредитов в 4,4 млрд. Районы и городские округа Якутии назанимали уже почти 2,9 млрд рублей (рост по сравнению с 1 апреля на 400 млн), Хабаровского края — 3,3 млрд (рост 100 млн), Магаданской области — 2,2 млрд, Сахалинской — 1,9 млрд, Амурской — 1,7 млрд, в остальных регионах ДФО — менее 1,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов заявил, что, проблему огромного долга республики нужно решать оперативно и своими силами, но как это сделать, пока не очень понятно.

«Как видим, мы движемся к опасной черте: ведь любой долг нужно рано или поздно отдавать. Нам в будущем может грозить переход на казначейское сопровождение, или, простыми словами, потеря финансовой самостоятельности: федеральный центр уже применял такой механизм к ряду субъектов РФ. Не стоит ли принять меры самим, не доходя до таких крайностей?», — задавал вопрос Тумусов.