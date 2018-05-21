Фильм Серебренникова «Лето» не удостоили награды в Каннах
Канны, Франция, 21 мая, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Жюри завершившегося 71-го Каннского кинофестиваля посчитало работу российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» недостаточно серьезной, чтобы присуждать ей награду, сообщил 21 мая журналистам кинокритик Кирилл Разлогов.
Он пояснил, что фильм Серебренникова восприняли как довольно легкую картину, изящную, тонкую, но в общем недостаточно серьезную для приза фестиваля.
При этом, убежден Разлогов, распределение наград в Каннах было предсказуемым, поэтому места Серебренникову среди победителей не было изначально.
Напомним, скандальный режиссер находится под арестом в связи с подозрением в крупных хищениях средств, выделенных Минкультом РФ на проект «Платформа». Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета России, в настоящее время собраны доказательства, подтверждающие причастность режиссера к преступлению.
Читайте также: СКР завершил следственные действия по делу «Седьмой студии»