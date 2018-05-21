Канны, Франция, 21 мая, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Жюри завершившегося 71-го Каннского кинофестиваля посчитало работу российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» недостаточно серьезной, чтобы присуждать ей награду, сообщил 21 мая журналистам кинокритик Кирилл Разлогов.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Обделили

Он пояснил, что фильм Серебренникова восприняли как довольно легкую картину, изящную, тонкую, но в общем недостаточно серьезную для приза фестиваля.

При этом, убежден Разлогов, распределение наград в Каннах было предсказуемым, поэтому места Серебренникову среди победителей не было изначально.

Напомним, скандальный режиссер находится под арестом в связи с подозрением в крупных хищениях средств, выделенных Минкультом РФ на проект «Платформа». Как ранее сообщала пресс-служба Следственного комитета России, в настоящее время собраны доказательства, подтверждающие причастность режиссера к преступлению.

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