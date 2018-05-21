Ростов-на-Дону, 21 мая, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону в минувшие выходные накрыл мощный ливень. Как сообщают пользователи социальных сетей, не все улицы выдержали удара стихии.

Commons.wikimedia.org Прорыв плотины

Так, например, наиболее пострадал Левенцовский микрорайон. Здесь улицы превратились в настоящие реки, что запечатлели на видео некоторые автовладельцы.

«Кажется, коммунальщики опять не были готовы к сезону дождей и не почистили ливневки», — цитирует ростовчанку Анастасию О. портал bloknot-rostov.ru.

Некоторые интернет-пользователи назвали потопы, регулярно происходящие на улицах во время ливней, позором городских властей, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу.

«К ЧМ-2018 готовы, зато стадион есть», — отметил горожанин.

«Хоть бы во время мундиаля такого не было, а то придется иностранцев спасать», — иронично прокомментировал видеозапись потопа ещё один пользователь соцсетей.

Вместе с тем майский дождь с градом накрыл также Морозовский район, Шахты, Каменск-Шахтинский и Волгодонск. В социальных сетях местные жители разместили фотоснимки, на которых запечатлены льдинки внушительного размера.

ИА REGNUM отмечает, что администрация областного центра на этот раз не предупредила горожан о предстоящей непогоде. Обычно о возможных подтоплениях, обрывах проводов, падении деревьев, а также о потенциально плохой работе ливневых систем распространяется памятка. Так, к примеру, в ней говорилось о том, что во время ливня нежелательно спускаться в подземные переходы.

Напомним, ростовские улицы регулярно превращаются в реки во время сильных дождей, несмотря на то, что содержание ливневок ежегодно обходится муниципальной казне в миллионы рублей.