Москва, 21 мая, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Социологи выяснили, в каких крупных городах России жители больше всего ругаются матом. Так, по данным маркетингового агентства Zoom Market, антилидером в рейтинге стала Пермь. На втором месте по частоте употребления местным населением нецензурных слов оказался Воронеж, за ним идёт Иваново.

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Также в первую десятку попали Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк. Москва и Санкт-Петербург оказались на 18-й и 23-й строчках соответственно. А самой культурной оказалась Казань. Она стоит на последней, 30-й строчке рейтинга.

Добавим, что в социологическом опросе приняли участие три тысячи человек в возрасте от 18 до 54 лет. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса о том, ругаются ли они матом и как часто.