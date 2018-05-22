Киев, 22 мая, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Приближающаяся дата финала Лиги чемпионов — главного матча года для клубов и важнейшего за 10 лет поединка для «Ливерпуля» — вызывает все большую тревогу. Дело в том, что под угрозой даже проведение встречи, не говоря уже о заполняемости трибун. Почему так получилось, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Болельщики «Реала» и «Ливерпуля» уже отказываются от забронированных на финал билетов, а болельщики из резервного списка «Реала» от предлагаемых им броней отказываются. Причина — дороговизна перелета (от 800 евро из Испании и от 2000 из Великобритании) и гостиниц (более 1000 евро). Но даже для оставшихся желающих попасть на матч это может оказаться невозможным, потому что украинские авиадиспетчеры в день финала могут устроить забастовку. Низкие зарплаты, огромные растраты руководства и равнодушие министерства инфраструктуры к этим проблемам буквально довели диспетчеров, и в день игры может случиться, над Украиной не пролетит ни один самолет. Теоретически болельщики могут добираться поездом, но и машинисты — утомленные теми же проблемами, что авиадиспетчеры, — уже приступили к «итальянской забастовке», число участников которой растет с каждым днем.

Так может, стадион «Олимпийский» заполнят местные любители футбола? Вряд ли, ведь билеты (что не сюрприз) попали к спекулянтам, пытающимся перепродать их по 50 000 грн, что приблизительно составляет шесть средних месячных зарплат.

Ситуация вокруг финала Лиги в очередной раз вывела на поверхность специфику майданной власти, при которой 100% бизнеса находится в серой зоне; правительство говорит о «порывах» на фоне изношенной инфраструктуры, мизерных зарплат и наглых распилов; монополизм приводит к заоблачным ценам на авиабилеты, а отсутствие желающих летать в Киев приводит к монополизму. Опять же малочисленность посещающих Киев туристов почему-то навела отельеров на идею отбить за два дня финала Лиги весь год, и цены на 25−27 мая превышают обычные в сто раз.

И государство могло бы вручную отрегулировать эти вопросы — но для этого надо уметь работать. А умение пилить и делить тут не поможет. Тем более, что оно помножено на неспособность понимать весь тот ущерб для имиджа страны, который несут пустые трибуны Лиги, — страны, печально известной тем, что ее собственные футбольные ультрас — нацисты, с которыми государство и не думает бороться.

На что рассчитывали власти Украины при такому подходу к организации значимого спортивного события, читайте в статье: Футбол не для людей: каким будет финал Лиги чемпионов в Киеве?

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