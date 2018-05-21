Великий Новгород, 21 мая, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Новгородской области задолженность по оплате труда образовалась в восьми крупных организациях на сумму более 8,4 млн рублей и на 31 малом предприятии — на сумму около 51,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 мая, в прокуратуре региона со ссылкой на данные Новгородстата.

CafeCredit.com Вереница долгов

Представителей девяти предприятий, общая сумма задолженности на которых превышает 8 млн рублей, заслушают 22 мая в прокуратуре на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в социальной и экономической сферах.

По данным Новгородстата, на 1 апреля долги по зарплате имели восемь крупных организаций региона, работающие, главным образом, в дорожной и коммунальной сферах: это ООО «Новгородское дорожно-ремонтное предприятие», ООО «Солецкое ДЭП», ООО «Мошенское ДЭП», МУП «Валдайкоммунсервис», МУП «Водоканалсервис» Поддорского сельского поселения, ТСЖ «Мира 9», а также ОАО «Аэродромные машины» и птицефабрика ЗАО «Гвардеец». Из малых предприятий наибольшую задолженность образует долг ООО «Ритек» (сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт») — более 12 млн рублей.

Читайте также: «Маски-шоу» в новгородской прокуратуре: учредитель сети «Эксперт» задержан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сеть «Эксперт» закрылась в феврале 2017 года, а учредитель ООО «Ритек» Александр Кирбай был арестован прямо на подобном заседании в прокуратуре Новгородской области 8 августа 2017 года. Кирбай до сих пор находится под стражей, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, в незаконном получении кредита, преднамеренном банкротстве, а также невыплате зарплаты — в материалах уголовного дела речь идёт о сумме свыше 21 млн рублей. С октября 2017 года в результате реализации товарно-материальных ценностей, а также залогового и незалогового имущества организации долг по зарплате удалось погасить на сумму около 18 млн рублей.