Москва, 21 мая, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Компания Nikon проводит шестой ежегодный фотоконкурс «Я в сердце изображения». Приём заявок завершится 31 мая, имена победителей объявят 30 июля. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с некоторыми членами жюри и узнал, какие работы обычно становятся победителями конкурса.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Андрей Cоколов. «Осенний мороз»

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Александр Ра. «Магнит»

Участие в конкурсе принимают как профессиональные фотографы, так и любители. Один участник может подать на рассмотрение жюри не более 12 фотографий. При этом их можно распределить по нескольким номинациями или загрузить в одну. Главное условие — все снимки должны быть сделаны после 1 января 2016 года исключительно на технику Nikon.

Любители фотосъемки могут принять участие в таких номинациях:

«Гармония мира»

«Эмоции в кадре»

«Животный мир»

«Решающий момент».

Для профессиональных фотографов организаторы конкурса подготовили номинации:

«Пейзаж»

«Портрет»

«Свадьба»

«Анималистика»

«Спорт».

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Андрей Пронин. «Теннисистка»

Кроме того, и профессионалы, и любители могут попробовать свои силы в общей номинации «Все краски мира», где участвуют серии из трех-шести снимков, иллюстрирующих красоту, культуру и традиции разных стран мира.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Дмитрий Ковалев. «На перекрестке семи дорог»

Работы конкурсантов оценивает экспертное жюри — амбассадоры Nikon. Среди них fashion-фотограф Олег Зотов, мастер детской фотографии Ляля Гарбуз, фотокорреспондент Роберт Максимов, мастер подводной съемки Виктор Лягушкин, фотограф Рустам Хаджибаев и другие. Куратор конкурса — Мария Ващук.

Мария Ващук: Мы каждый год стараемся менять номинации, чтобы было нескучно и избежать однообразия. Понятно, что, если все шесть лет принимать фотографии в одних и тех же номинациях, участникам тоже может быть скучно.

Олег Зотов:Мы в такое время живём, что меняется всё и постоянно. Фотографию можно разделить на техническую и творческую составляющие. В технической появляется более серьезная аппаратура, которая стоит дешевле, чем раньше любительская. Очень растут качество и возможности. Большинство фотографов сейчас следует тенденции «Чем меньше фотошопа — тем лучше», потому что люди устают от этого. В творческом плане меняются приоритеты. Если раньше все стремились к богатой жизни, которая выражалась в дорогих машинах, шубах и шампанском, то сейчас гораздо интереснее снимать более простые вещи. Я говорю об этом, потому что я всё-таки fashion-фотограф. Мне интересны люди, портреты, fashion-фотография. Вообще фотография — одна из важных составляющих современного искусства со всеми вытекающими последствиями. Это может быть разная фотография: и привычная, и необычная. Здорово снимать по всем законам привычной фотографии, но просто сняв что-то красивое, уже не выиграешь.

Ляля Гарбуз: Я только третий раз буду судить, поэтому мне сложно сказать. К тому же менялись категории. Но могу отметить, что в любительскую категорию присылают более интересные работы, чем в профессиональную. То ли профессионалы себя недооценивают и боятся присылать работы на конкурс, то ли переоценивают.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Михаил Черемкин. Курильское озеро — медвежий рай

Роберт Максимов: Уровень, конечно, растет, потому что техническое оснащение другое. Единственное, что техника не всегда может компенсировать то, что человек должен сделать. Кроме техники, нужно еще иметь мозги. Хороший кадр можно сделать, только если чувствуешь, что ты должен снять. Выбрать момент, время, состояние… Многие этого не понимают и думают, что могут компенсировать техникой. Она может повлиять только на качество изображения, но не на его смысл и суть.

Я обычно просматриваю спортивные фотографии. В этой категории мыслей мало. Как мы говорим, пулеметчики строчат, авось кадр будет. Но таким образом хороший кадр редко можно получить. Поэтому я считаю, что прежде чем нажать, нужно подумать. Но, в принципе, есть очень приличные фотографии неизвестных молодых ребят, которые думают. Мы даже сравнивали фотографии профессионалов и уровень хороших любителей. Трудно отличить, профессиональная это съемка или любительская.

Виктор Лягушкин:Люди снимают лучше. Техника становится лучше. Фотографы могут снимать сюжеты, о которых шесть лет назад можно было только мечтать.

Рустам Хаджибаев: Меняются в лучшую сторону. Во-первых, количественно — увеличивается число участников. И качество работ тоже становится лучше. Этому способствует масса мастер-классов, встреч, мероприятий, которые проводит и Nikon в том числе. Всё это, конечно, повышает уровень работ.

Мария Ващук: Самое важное — сначала понять, в каком направлении участвовать — в профессионалах или любителях. Потому что нужно здраво оценивать свои возможности на будущую победу. Я бы сначала оценила, как мне выгодно участвовать: как любитель или всё-таки заявить о себе как о профессионале. Тогда понять, отвечаю ли я критериям профессионализма. После этого нужно выбрать номинацию. Они различаются для профессионалов и для любителей, потому что профессионалы снимают по определенным жанрам, а любители чаще всего снимают более размытые сюжеты. Поэтому нужно посмотреть и понять, какие фотографии могут попасть в эти номинации. Я бы рекомендовала идти таким путём.

Олег Зотов:Недавно у меня была выставка «Красота русского балета» в Париже. И мне очень понравилось работать с балетом. Я понял, что это, наверное, единственная вещь, которую фотографу можно выставлять во всём мире. Это понятный всем язык. Например, русские звезды за рубежом не интересны, их там просто не знают. А я в основном снимаю звёзд. Зато балет понятен и интересен всем, независимо от национальности.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Ильяс Калимуллин. «Птичий вопрос»

Ляля Гарбуз:Нужно продумать концепцию, идею, потом всё это как-то снять. Бывает так, что в процессе что-то пошло не так и работу нужно переснимать. Главное, что работа должна быть оригинальная. Что-то, чего жюри раньше не видело. Нужно отсматривать работы предыдущих победителей, чтобы понять концепцию конкурса и предпочтения жюри.

Роберт Максимов:Прежде всего, это должен быть красивый и необычный кадр, нестандартный, со своим личным взглядом на то, что передо мной происходит. Потому что стандартные кадры делают все. Но если подумать, можно поймать другое мгновение, и это будет отличаться от того, что делают многие. Я знаю по своему опыту, что на соревнованиях фотографы, которые стоят в одной точке, в итоге получают разные кадры, в зависимости от своего видения. Ну и так как я в основном спортивный фотограф, мне ближе эта тематика.

Виктор Лягушкин: Я бы изобразил то, что я и так изображаю в своих работах. Просто не посылаю их на конкурс, потому что я член жюри.

Рустам Хаджибаев:У каждого свои приоритеты в съемке. Мне всегда интересна жизнь, люди, вписанные в окружающую среду. И всё это должно быть выразительно передано фотографическими средствами. Чтобы были красивый цвет, композиция, сюжет и так далее.

Мария Ващук: С одной стороны, сложный, а с другой стороны, приятный просмотр работ. Приятно, потому что интересно просматривать фотографии. Но в то же время это сложно, потому что объем большой и уровень работ разный. У нас конкурс открытый. Есть потрясающие работы, есть и те, которые не стоило бы отправлять на конкурс. Но мы их всё равно принимаем, потому что у нас достаточно демократичный конкурс. Ну и второй сложный момент — это выбрать победителей, потому что иногда разница между некоторыми фотографиями настолько мало уловима. И в этот момент жюри решает судьбу человека, потому что победа в конкурсе может стать каким-то большим стартом в его жизни. Очень сложно решить, какие работы оказались лучшими из большого количества хороших фотографий.

Олег Зотов: Самое сложное то, что нужно всё время понимать уровень. Иногда смотришь на сильную работу, выполненную профессионалом, и не очень сильную, сделанную любителем. И хочется дать любителю зелёный свет, несмотря на несовершенства, потому что она интересна и человек на правильном пути. А работа профессионала хоть и безупречна, но скучна. Вот это всегда очень сложно понять, оценить и объяснить людям, почему. А приятная сторона — наблюдать за тем, как люди мыслят и воплощают это в фотографии.

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Ляля Гарбуз:Самое сложное — отсмотреть кучу однотипных фотографий. Часто в свадебной и детской категориях присылают довольно одинаковые работы. Сейчас май, и все считают своим долгом послать фотографии с цветущих садов. Еще много работ будет с парада 9 мая. Если не смогли снять что-то трогательное или просто сильный кадр, лучше не слать обычные фотографии, потому что они остаются незамеченными. Самое приятное — когда видишь какой-то кадр, который тебя поражает. Когда цепляешься за него взглядом, начинаешь рассматривать и понимаешь, что это сильная работа.

Роберт Максимов:Сложно отобрать хорошие кадры из большого количества работ, особенно если времени мало. Это большая работа, так как нужно увидеть, осмыслить. К тому же нужно уделить действительно много времени, чтобы не пропустить хорошую фотографию. А самое легкое и приятное — награждать. Особенно если это твои друзья или знакомые. Радуешься, что именно они выиграли.

Виктор Лягушкин:Приятно награждать и поздравлять победителей. Сложно прийти к консенсусу при финальном отборе.

Рустам Хаджибаев: Самое сложное — перелопатить тысячи работ. Это требует много времени и понимания. А приятное — когда среди работ попадаются замечательные фотографии и интересные фотографы. Когда делаешь такие открытия, это, безусловно, приятно.

Имена победителей объявят 30 июля. Среди участников одиночных номинаций экспертное жюри определит двух главных победителей. Гран-при для профессионалов — Nikon D850, для любителей — зеркальная камера D7500.