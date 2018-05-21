Москва, 21 мая, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Более половины граждан РФ не собираются обходить блокировку мессенджера Telegram, об этом свидетельствую данные опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованного на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Так, 53% респондентов заявили, что не будут прибегать к различным способам обхода блокировки мессенджера, в том числе через VPN и прокси-серверы. При этом 17% опрошенных заявили, что собираются обойти блокировку, 23% — уже это сделали, 4% затруднились ответить, еще столько же отказались отвечать. Опрос проходил в 73 регионах России, в нем приняли участие 3000 респондентов от 18 лет.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке Telegram на территории России в связи с отказом мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Сразу после этого Роскомнадзор к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России.

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