Владивосток, 21 мая, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Пока подходы к развитию Дальнего Востока оставляют желать лучшего, и никаких серьёзных прорывов в развитии ДФО в результате предпринимаемых попыток со стороны руководства страны не наблюдается. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Виктор Бурлаков, комментируя назначение Александра Козлова главой Минвостокразвития. Он подчеркнул, что в макрорегионе реализован ряд интересных проектов, но нужен комплексный подход вместо наблюдающейся точечности и ситуативности.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Надо понимать, что в целом само обращение к проблеме Дальнего Востока, сама попытка выставить регион в качестве приоритетного направления развития в принципе уже должны играть положительную роль. Я ни в коей мере не хочу сказать, что министерство не нужно. То, что стали обращать внимание на Дальний Восток, — это правильно. Вопрос в другом — что за время существования Министерства по развитию Дальнего Востока не сформировалось ни комплексного понимания, что это за регион, ни подходов к освоению… Наблюдается только точечная активность и ситуативная политика», — констатировал Виктор Бурлаков.

В качестве примера точечности он назвал газопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток.

«Привести сотни тысяч работников, скажем, из Киргизии, провести трубу от Сахалина до порта Владивосток и поставить завод по сжижению природного газа — это один из проектов, в целом для региона и его развития он играет не такую уж существенную роль, когда у нас в некоторых сёлах Приморья, не говоря уже о Якутии, Магаданской области, Чукотке, нет интернета до сих пор. О чём мы можем говорить? Ни о каком высокотехнологическом развитии, ни о какой комплексности в развитии речи нет», — считает эксперт.

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Если говорить о ситуативности, то здесь речь о взаимоотношениях ДФО с восточными странами-соседями и таких проектах, как Свободный порт Владивосток и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Были идеи, был вдруг поворот на восток: «Всё, идём в Китай!» Почему в Китай? Потому что с Японией и Кореей не дружим. С КНДР был ряд интересных проектов, но изменилась политическая конъюнктура, проекты закрыли в связи с тем, что сами же против них поддержали международные санкции. Ситуативность проявляется и в других вещах. Например ТОСЭРы — сперва объявили, а потом уже начали думать, что это такое и какое под них наполнение ввести. Свободный порт Владивосток живёт в этом формате, но в рамках свободного порта и ТОСЭР «Надеждинская» всё равно мы не наблюдаем прорыва в развитии, и нет никаких серьёзных изменений этой ситуации», — подытожил Виктор Бурлаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая глава российского правительства Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину сформированный новый кабинет министров. Президент утвердил в должности главы Минвостокразвития РФ экс-губернатора Амурской области Александра Козлова, который сменит на этой должности Александра Галушку.

«Ждать от него явных прорывов, таких, что вот завтра на Дальний Восток придут инвесторы с большими кошельками, наверное, не стоит. Дай бог, чтобы мы совсем не загнулись в этой ситуации, — прокомментировал назначение Виктор Бурлаков.