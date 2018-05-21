Южно-Сахалинск, 21 мая, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Прокуратура Сахалинской области приступила к проведению проверки по факту пожара в десятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Пожар в жилом доме, Южно-Сахалинск

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В ходе проверки прокуроры проверят соблюдение жилищного и противопожарного законодательства, правил эксплуатации жилого дома, также — соблюдение градостроительных норм при строительстве жилого здания, действия уполномоченных лиц и оперативность мер при тушении пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в 15:50 по сахалинскому времени (07:50 мск) на пульт пожарной охраны Южно-Сахалинска поступил сигнал о пожаре в десятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, возгорание произошло в квартире 10 этажа, затем огонь перекинулся на кровлю и чердак. Жертв нет, жильцы дома эвакуированы.