Орел, 21 мая, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Орле в медицинском учреждении помощи детям произошло возгорание. Как сообщили иа в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре в здании по улице генерала Жадова, 4 поступило рано утром в 04:36 21 мая.

Wallspaper.ru Пожар

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В результате произошедшего никто не пострадал. «Благодаря слаженным действиям персонала перинатальныного центра и сотрудников МЧС России была проведена эвакуация людей в соседний корпус. Всего было эвакуировано 130 человек», — добавили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло в подсобном помещении перинатального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года едва не сгорел роддом в Калуге. Пожар, причиной который, по предварительным данным, мог стать брошенный окурок, произошёл в главном корпусе на улице Максима Горького. Рожениц вместе с грудничками перевели в соседний корпус.