Симферополь, 21 мая, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Проблема современной России заключается в том, что вся комплексная стратегия развития страны продолжает реализовывать курс на вхождение в западный мир на условиях неолиберального глобализма. И воссоединение с Крымом никак не повлияло на ситуацию, даже несмотря на все вызванные этим событием противоречия с Западом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Отдельные прорывные проекты не получают системного развития, они носят скорее «вынужденный» характер. С другой стороны, отсутствие подобных проектов объективно было бы ещё хуже», — считает эксперт.

При этом, по его словам, оценивая эффективность расходования средств на Крым, не следует забывать о чисто политических задачах превращения полуострова в «витрину» российской государственности.

«Направленность этой витрины сфокусирована не только на Украине, но и на всём постсоветском пространстве. В этом случае точно оценить эффективность вложения средств в развитие региона невозможно без учёта этой имиджевой составляющей, которая вносит в оценку определённую сложность и «противоречивость», — отметил Павел Родькин.

В целом, современный Крым — это неотъемлемая часть России, теперь уже с одинаковыми для всей страны системными проблемами.

«Своя специфика, которая, так или иначе, присутствует в каждом регионе, качественно не влияет на ситуацию в целом, она является прямым отражением всех противоречий существующей социально-экономической системы. В этом смысле сегодня в России нет региона, который бы принципиально выделялся или отличался от этой системы и не был бы её продолжением», — уверен доцент НИУ ВШЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая состоялось открытие автомобильной части моста в Крым, протяжённость которого составляет 19 километров — сооружение является одним из крупнейших в Европе.

Однако, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориа Кагарлицкого, завершение строительства моста при таком подходе к делу, который сегодня исповедуют российские власти, является скорее проблемой, чем успехом.

«Денег на комплексное развитие инфраструктуры ни в Крыму, ни в России никто выделять не будет, поскольку самой концепции комплексного инфраструктурного подхода у российской власти нет, она мыслит в лучшем случае проектно. А проект моста был нужен для масштабной перекачки денег из казны частным подрядчикам. Теперь, когда перекачка закончилась, нужно будет срочно выдумывать другой такой же масштабный проект, либо у компаний, живущих за счёт подрядов казны, возникнут трудности и это усугубит экономический кризис в России», — высказывал мнение ИА REGNUM специалист.